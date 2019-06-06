Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Убийство Гандзюк: пятеро экс-участников АТО получили от 3 до 6,5 лет тюрьмы

06 июня 2019, 20:47

Убийство Гандзюк: пятеро экс-участников АТО получили от 3 до 6,5 лет тюрьмы

Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговоры пятерым бывшим участникам антитеррористической операции, которые участвовали в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает theБабель.

Тюремные сроки получили Сергей Торбин (организатор), Никита Грабчук (облил кислотой), Виктор Горбунов (купил кислоту), Вячеслав Вишневский (был наблюдателем) и Владимир Васянович (также был наблюдателем).

Торбина приговорили к 6,5 годам тюрьмы, Грабчук получил 6 лет, Горбунов — 3 года, а остальные два — 4 года тюремного заключения.

В приговоре суда отмечается, что в начале июля 2018 года Торбин получил от двух неназванных судом лиц заказ на Гандзюк. За нанесение телесных повреждений ему обещали 4,5 тысячи долларов. Впоследствии он привлек к делу Грабчука, Васяновича, Вишневского и Горбунова, рассказав им, что Гандзюк является сепаратисткой и унижает участников боевых действий на Донбассе. Согласно распределенным ролям, Вишневский нашел объявление о продаже кислоты, Горбунов ее купил, а Грабчук облил. 

31 июля они приехали к дому Гандзюк на автомобиле Торбина. Васянович ждал в машине, Вишневский расположился на спортивной площадке, Грабчук с кислотой был неподалеку. Когда за Гандзюк приехала служебная машина, Вишневский дал сигнал Грабчуку, и тот, когда активистка вышла, подбежал сзади и вылил на нее кислоту. Они скрылись на машине и выбросили в реку сим-карты. 

В деле остаются еще трое подозреваемых: Игорь Павловский, Владислав Мангер и Алексей Левин, который сейчас скрывается.

4 июня все пятеро обвиняемых в совершении покушения на активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк признали вину и пошли на сделку со следствием.

ТЕМЫ

Люди
Екатерина Гандзюк
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:22
Детали снятия блокады и новые доказательства вины России в трагедии MH17. Главное за день
10:55
В Донецке снова проблемы с вывозом мусора
09:21
Под Мариуполем в результате обстрела был ранен мужчина и поврежден его дом
00:02
В ОБСЕ сообщили о последствиях обстрела мечети в Донецке
23:42
Подконтрольный «ДНР» вуз в Макеевке получил российскую аккредитацию
22:40
«ДНР» показала состояние «Донбасс Арены»
21:27
Скачок в договоренностях по Донбассу и упрощение проезда через КПВВ. Главное за день
20:44
Кучма предложил снять блокаду с неподконтрольного Донбасса
17:05
На неподконтрольной Донетчине из-за непогоды прорвало три дамбы
10:02
ОБСЕ задокументировала повреждение квартиры в Докучаевске
23:00
ОБСЕ зафиксировала движение грузовиков из РФ на неподконтрольную Луганщину
22:25
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:10
Водоемы Донецка в 97% случаев не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам
15:49
В Донецке рассказали об обстреле мечети
13:01
В Докучаевске и Чермалыке обстрелами были повреждены жилые дома
все новости
22:32
Илья Кива вошел в список «Оппозиционной платформы» Бойко-Медведчука
22:22
Детали снятия блокады и новые доказательства вины России в трагедии MH17. Главное за день
21:38
Блогер Шарий создал свою партию
21:25
На митинге в Мариуполе потребовали от «Метинвеста» беречь экологию
20:47
Убийство Гандзюк: пятеро экс-участников АТО получили от 3 до 6,5 лет тюрьмы
20:32
«Динамо» оставило Хацкевича главным тренером еще на два года
19:57
Суд признал неконституционной отмену права на возврат уплаченных налогов на землю в зоне АТО
19:24
У Зеленского заявили, что снять блокаду на Донбассе можно после отказа от рубля и «псевдонационализации»
18:54
В «Оппозиционной платформе» рассказали, почему не объединились с «ахметовским» крылом
18:22
В ОБСЕ объяснили, что имеется в виду под снятием блокады на Донбассе
17:50
У Зеленского пока не будут показывать «дорожную карту» по урегулированию на Донбассе
17:15
В партии Медведчука назвали первую десятку на парламентских выборах. Там нет людей Ахметова
17:05
Кучма заявил, что на Донбассе — запрет движения товаров, а не блокада
16:48
Кучма: Украина не будет отвечать на провокационные обстрелы со стороны гражданских объектов
16:22
ВР упростила предоставление гражданства для воевавших за ВСУ на Донбассе иностранцев
все новости
ВИДЕО
Что такое открытые списки на выборах в Раду и почему их до сих пор нет ►
05 июня, 08:35
Как «схватка» Зеленского и Порошенко помогает Медведчуку ►
04 июня, 09:30
В Бахмуте срывается строительство казарм: рабочие бастуют и обвиняют подрядчика в диверсии
03 июня, 15:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция