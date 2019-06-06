Убийство Гандзюк: пятеро экс-участников АТО получили от 3 до 6,5 лет тюрьмы

Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговоры пятерым бывшим участникам антитеррористической операции, которые участвовали в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает theБабель.



Тюремные сроки получили Сергей Торбин (организатор), Никита Грабчук (облил кислотой), Виктор Горбунов (купил кислоту), Вячеслав Вишневский (был наблюдателем) и Владимир Васянович (также был наблюдателем).



Торбина приговорили к 6,5 годам тюрьмы, Грабчук получил 6 лет, Горбунов — 3 года, а остальные два — 4 года тюремного заключения.



В приговоре суда отмечается, что в начале июля 2018 года Торбин получил от двух неназванных судом лиц заказ на Гандзюк. За нанесение телесных повреждений ему обещали 4,5 тысячи долларов. Впоследствии он привлек к делу Грабчука, Васяновича, Вишневского и Горбунова, рассказав им, что Гандзюк является сепаратисткой и унижает участников боевых действий на Донбассе. Согласно распределенным ролям, Вишневский нашел объявление о продаже кислоты, Горбунов ее купил, а Грабчук облил.



31 июля они приехали к дому Гандзюк на автомобиле Торбина. Васянович ждал в машине, Вишневский расположился на спортивной площадке, Грабчук с кислотой был неподалеку. Когда за Гандзюк приехала служебная машина, Вишневский дал сигнал Грабчуку, и тот, когда активистка вышла, подбежал сзади и вылил на нее кислоту. Они скрылись на машине и выбросили в реку сим-карты.



В деле остаются еще трое подозреваемых: Игорь Павловский, Владислав Мангер и Алексей Левин, который сейчас скрывается.

4 июня все пятеро обвиняемых в совершении покушения на активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк признали вину и пошли на сделку со следствием.