Детали снятия блокады и новые доказательства вины России в трагедии MH17. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 6 июня.

Политика



«Дорожная карта» президента Украины Владимира Зеленского по Минским переговорам не будет публичной до согласования с партнерами по «нормандскому формату».



Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не будет отвечать на провокационные обстрелы, исходящие со стороны гражданских объектов с неподконтрольной территории Донбасса.



Экономика



В администрации президента Украины пояснили, что снятие экономической блокады с неподконтрольной украинским властям части Донбасса возможно только после отмены рублевой зоны и «национализации».



Общество



Более 60% украинцев выступают за дипломатические пути урегулирования проблемы Донбасса, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».



В Донецке существуют проблемы с вывозом мусора из-за недостаточного количество спецтехники. Это привело к ухудшению санитарного состояния улиц и социальному напряжению среди жителей.



Конституционный суд Украины признал неконституционным положения закона, согласно которому уплаченные налоги на землю на временно оккупированной территории, на линии соприкосновения и в зоне проведения АТО не возвращаются налогоплательщикам.



Боевые действия



Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали последствия обстрела 4 июня мечети Ахать-Джами в прифронтовом микрорайоне Октябрьский в Донецке.



«Новая газета» опубликовала документы, свидетельствующие о том, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили самолет рейса МН17 в небе над Донбассом, доставили из России.



Подписывайтесь на рассылку: