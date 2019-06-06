Илья Кива вошел в список «Оппозиционной платформы» Бойко-Медведчука

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива вошел в список партии «Оппозиционная платформа-За жизнь», которая примет участие в парламентских выборах. Об этом сообщает «Страна».



Кива находится на 31-м месте. По информации издания, его рекомендовал к включению в список один из лидеров политсилы Вадим Рабинович.



«Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов. Мы все привыкли скучать о Донбассе, а я хочу показать своему сыну украинский Донбасс. Сильный и процветающий. И как можно скорее», — объяснил свое решение Кива.

Илью Киву связвают с главой МВД Арсеном Аваковым.



В 2014-2015 годах был заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области. 29 мая 2015 года у себя в Facebook он призвал блокировать автобусы и заявил, что готов «расстреливать путешественников в «ДНР». После этого Киву перевели в Херсонскую область.



Сегодня на съезде «Оппозиционной платформы-За жизнь» была названа первая десятка: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.



В список политсилы не вошли политики, которых связывают с миллиардером Ринатом Ахметовым.