Суд в Киеве освободил из-под стражи подозреваемого в организации убийства активиста «Сармата»

Печерский районный суд Киева во время неанонсированного заседание поздно вечером 6 июня отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия «Сармата» Олешко — Михаила Сигиды. Как сообщает «Радио Свобода», судья Сергей Вовк решил выпустить Сигиду из-под стражи под домашний арест.



«Журналисты тщательно следили за каждой попыткой извлечь Сигиду из-под стражи, регулярно ходили на суды. Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суда пришлось заседать среди ночи», — заявила журналистка «Радио Свобода» Наталья Седлетская.



По ее словам, Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры. «А задержанный Сигида — не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика», — подчеркнула Седлецкая.

Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве «Сармата» сначала были задержаны пять человек — четырех из них около Васильевки Запорожской области.



В декабре 2018 был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко — бизнесмен из Днепра Евгений Бродский — в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.



Руководство Национальной полиции заявляло, что убийство «Сармата» было заказным. Рассматривается несколько версий убийства.