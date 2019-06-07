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Зеленский заявил, что ВСУ будут «жестко» отвечать на обстрелы своих позиций на Донбассе

07 июня 2019, 09:56

Зеленский заявил, что ВСУ будут «жестко» отвечать на обстрелы своих позиций на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы боевиков вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

«Вопиющее нарушение Минских соглашений — применение артиллерии — свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», — приводит слова Зеленского пресс-служба президента.

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке. Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

«Обстрелы украинских военных — очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», — резюмировал Зеленский.

Как сообщалось, в результате обстрелов на Донбассе с начала суток погибли двое украинских военных, еще восемь пострадали.

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