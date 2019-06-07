В Москве задержали корреспондента «Медузы». Он заявил о фабрикации дела

В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Об этом издание сообщает со ссылкой на адвоката Дмитрия Джулая. Журналист заявил, что ему подбросили неизвестное вещество.



Журналист был задержан днем 6 июня у метро «Цветной бульвар», когда шел на встречу с источником, пишет «Русская служба BBC» со ссылкой на адвоката Джулая. По его словам, задержанный назвал случившееся провокацией и заявил, что оперативники сработали «очень топорно».



После задержания Голунову не позволяли связаться с близкими, адвокатом или коллегами больше 12 часов, подчеркнул Джулай. Согласно протоколу допроса, полицейские волокли журналиста по полу, а один из них ударил его в лицо. Они отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их.



Экспертиза показала, что в пакете из рюкзака находилось 3,56 грамма мефедрона. Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Сам он эти обвинения отрицает.

Иван Голунов — российский журналист-расследователь. До «Медузы» он работал в «Ведомостях», Forbes, РБК, «Слоне», а также на телеканале «Дождь».