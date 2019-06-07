В СБУ заявили о предупреждении теракта в Запорожье, который готовило «МГБ ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли мощный террористический акт в одном из густонаселенных мест в центре Запорожья. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным ведомства, заказчиком теракта было «МГБ ДНР».



«Исполнителем теракта кураторы выбрали жителя Донецкой области, которого сотрудники Службы контролировали с момента пересечения линии разграничения. В Запорожье злоумышленник заложил взрывчатку мощностью полтора килограмма пластида вблизи детской площадки. Устройство активировался с помощью мобильного телефона. Сотрудники СБУ тайно от исполнителя дезактивировали взрывное устройство», - говорится в сообщении.



По словам начальника департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова, после того, как злоумышленник не увидел информации о происшествиях, он вернулся к месту закладки взрывчатки.



Сотрудники СБУ задержали его сразу после возвращения на место потенциального преступления.



Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.