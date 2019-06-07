Готовность Путина к диалогу и 11 раненных на фронте. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 7 июня.

Политика



Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы боевиков вблизи Новолуганского в Донецкой области в ночь на 7 июня свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Также он подчеркнул, что ВСУ будут «жестко» отвечать на обстрелы.



Президент России Владимир Путин заявил, что не отказывался встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в реестре досудебных расследований три уголовных производства, связанные с переговорами в Минске - о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены.



Экономика



На подконтрольной группировке «ДНР» территории выросли цены на газ и бензин марок АИ-98, АИ-95, АИ-92. Подорожание объясняют повышением закупочной цены.



Боевые действия



В штабе операции Объединенных сил заявили о том, что в ночь на 7 июня боевики обстрелял украинские позиции у поселка Новолуганское Донецкой области, в результате чего погибли двое военных и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.

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