Жителя Макеевки приговорили к 9 годам за попытку диверсии на железной дороге

35-летнего жителя Макеевки приговорили к девяти годам лишения свободы за попытку совершить террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Согласно данным следствия, в 2017 году мужчина познакомился с 45-летним координатором группировки «ДНР» «Казачий Союз "Область Войска Донского"», который предложил мужчине за 3 000 долларов совершить террористический акт на территории Донецкой области.



«Согласившись на предложение, подсудимый получил от своего "куратора" часть денежного вознаграждения в размере 10 000 российских рублей и инструкции о порядке сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, а потом, получив очередную часть обещанных средств и подробные данные о местонахождении взрывчатки, отправился в село Сергеевка Покровского района Донецкой области», - говорится в сообщении.



31 октября 2017 года, оказавшись в 200 метрах от территории электрической подстанции «Укрзализныци», осужденный забрал спрятанный пакет со взрывчаткой, в которой было почти 4 кг гексогена.



Затем, сообщают в прокуратуре, мужчина перепрыгнул забор, ограждающий территорию подстанции, и был обнаружен правоохранителями.



35-летнего мужчину признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 (покушение на террористический акт) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и приговорили к 9 годам лишения свобода с конфискацией имущества.



Также отмечается, что осужденный раннее был судим за разбой.