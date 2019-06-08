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«Продолжайте пробивать дно». Зеленский обратился к депутатам с «благодарностью»

08 июня 2019, 00:11

«Продолжайте пробивать дно». Зеленский обратился к депутатам с «благодарностью»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к депутатам Верховной Рады подчеркнул, что своим бездействием они лишь подтверждают правильность решения о роспуске парламента.

Об этом говорится в видеообращении Зеленского, обнародованном на странице администрации президента в Facebook.

«После роспуска парламента у меня были мысли — вдруг я ошибся, может я зря их распустил, может депутаты готовы работать, принимать важные решения. Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили будущим поколениям, своим детям и внукам. Спасибо! Спасибо, что своей «плодотворной» работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным», — сказал Зеленский.

Он также «поблагодарил» депутатов за то, что тн перед парламентскими выборами «не вводят народ в заблуждение».

«Не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой, продолжаете прогуливать и кнопкодавить, доказываете все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все — заслуженные. Уровень вашей поддержки был 4%. Но спасибо, не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — подчеркнул он.

21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля.

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