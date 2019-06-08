Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В штабе ООС рассказали о потерях за минувшие сутки: двое погибших, 12 пострадавших

08 июня 2019, 09:12

В штабе ООС рассказали о потерях за минувшие сутки: двое погибших, 12 пострадавших

За минвушие сутки вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Всего боевиков обвинили в 28 случаях нарушения прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 152 и 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 120-мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», по информации штаба, боевики совершили 21 обстрел: у населенных пунктов Новоселовка Вторая, Павлополь, Водяное, Новоалександровка Вторая, Марьинка, Новогригорьевка, Гнутово, Николаевка, Авдеевка.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции военных обстреляли семь раз: вблизи населенных пунктов Новолуганское, Станица Луганская, Крымское, Майское, Зайцево.

Подчеркивается, что на каждый обстрел противник «получил адекватный ответ».

Ранее командование ООС опровергло информацию о запрете украинским подразделениям вести огонь на предупреждение в случае возникновения угрозы жизни личному составу и мирным жителям.

ТЕМЫ

Прочее
ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:20
В «ДНР» хотят, чтобы отмену блокады привязали к предоставлению «особого статуса
09:44
Пожар в жилом доме Донецка: 15 человек эвакуированы, двое пострадавших
22:58
ОБСЕ зафиксировала новые мины на неподконтрольном Донбассе
20:35
«ДНР» объяснила подорожание топлива повышением закупочной цены
13:55
В Донецке рассказали о нашествии крыс
10:41
«ДНР» сообщила о гибели двух шахтеров
10:20
«ДНР» повысила цены на топливо
22:22
Детали снятия блокады и новые доказательства вины России в трагедии MH17. Главное за день
10:55
В Донецке снова проблемы с вывозом мусора
09:21
Под Мариуполем в результате обстрела был ранен мужчина и поврежден его дом
00:02
В ОБСЕ сообщили о последствиях обстрела мечети в Донецке
23:42
Подконтрольный «ДНР» вуз в Макеевке получил российскую аккредитацию
22:40
«ДНР» показала состояние «Донбасс Арены»
21:27
Скачок в договоренностях по Донбассу и упрощение проезда через КПВВ. Главное за день
20:44
Кучма предложил снять блокаду с неподконтрольного Донбасса
все новости
10:50
Шоумен Сергей Притула решил идти в Раду от партии Вакарчука
10:20
В «ДНР» хотят, чтобы отмену блокады привязали к предоставлению «особого статуса
09:44
Пожар в жилом доме Донецка: 15 человек эвакуированы, двое пострадавших
09:12
В штабе ООС рассказали о потерях за минувшие сутки: двое погибших, 12 пострадавших
08:34
Командование ООС: Военные на Донбассе имеют полное право вести ответный огонь по своему решению
00:15
Вакарчук рассказал об отношении к однополым бракам и каннабису
00:11
«Продолжайте пробивать дно». Зеленский обратился к депутатам с «благодарностью»
23:35
Украина разгромила Сербию в отборе на Евро-2020
22:58
ОБСЕ зафиксировала новые мины на неподконтрольном Донбассе
22:21
Жителя Макеевки приговорили к 9 годам за попытку диверсии на железной дороге
21:38
Готовность Путина к диалогу и 11 раненных на фронте. Главное за день
20:35
«ДНР» объяснила подорожание топлива повышением закупочной цены
19:44
Рабинович заявил, что хотел бы предложить пленному Карпюку вступить в его партию
18:50
В Луганской области подорвались два тракториста
18:26
Путин заявил, что не отказывался от контактов с Зеленским
все новости
ВИДЕО
Украина разгромила Сербию в отборе на Евро-2020
07 июня, 23:35
Что такое открытые списки на выборах в Раду и почему их до сих пор нет ►
05 июня, 08:35
Как «схватка» Зеленского и Порошенко помогает Медведчуку ►
04 июня, 09:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция