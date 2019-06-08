В «ДНР» хотят, чтобы отмену блокады привязали к предоставлению «особого статуса

В группировке «ДНР» считают, что отмена экономической блокады должна сопровождаться закреплением в Конституции Украины «особого статуса» отдельных районов Донбасса. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в комментарии «РИА Новости».



«Мы обозначили, что эти пункты должны быть увязаны с политической частью, конечно же, в части предоставления особого статуса, закрепления этого в конституции, но пока какого-то положительного выхлопа мы не видим», — сказал он.



По словам Пушилина, пока в «ДНР» видят только декларативные заявления со стороны украинского представителя в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, которые уже «подвергается некоторой обструкции». «Появляются сообщения, что заведены уголовные дела Генеральной прокуратурой. Будем смотреть», — добавил он.

5 июня спецпредставитель ОБСЕ на переговорах трехсторонней контактной группы Мартин Сайдик заявил, что Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду.



После этого Сайдик пояснил, что снятие блокады предложили представители отдельных районов Донбасса и России, а Кучма подчеркнул, что эта работа должна быть взаимной. В частности, Кучма выступил за возвращение предприятий в украинскую юрисдикцию.



В администрации президента Украины пояснили, что снятие экономической блокады с неподконтрольной украинским властям части Донбасса возможно только после отмены рублевой зоны и «национализации» предприятий, проведенной группировками «ДНР» и «ЛНР».