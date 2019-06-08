В «ДНР» призвали не искать подтекста в СМС-рассылке с просьбой кипятить воду

СМС-рассылка группировки «ДНР» с просьбой кипятить воду вызвала беспокойство у пользователей соцсетей. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Оплот».



Сообщения были разосланы абонентам местного оператора «Феникс».



В свою очередь, «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко попросила не искать «особого подтекста» в сообщении.



«Это абсолютно безобидная смска — напоминание от минздрава о том, что вообще желательно пить только кипяченую воду, а летом — тем более. <...> Никакого другого смысла эта смска не имеет», — уверяет она.



По словам Долгошапко, ранее уже проводилась аналогичная СМС-рассылка о необходимости прохождения флюорографии для предупреждения заболевания туберкулезом.



Она также заверила, что водопроводная вода соответствует санитарным нормам.

В конце сентября 2018 года в Макеевке произошло массовое отравление местных жителей. Тогда «ДНР» и украинская сторона предположили, что это произошло из-за употребления воды из-под крана. Известно по меньшей мере о 116 отравившихся.