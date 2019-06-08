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Вакарчук не считает бесплатный концерт после съезда партии подкупом избирателей

08 июня 2019, 21:47

Вакарчук не считает бесплатный концерт после съезда партии подкупом избирателей

Певец и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук не считает концерты своей группы «Океан Эльзы» подкупом избирателей. Об этом он сказал журналистам после съезда своей политсилы в Киеве, передает «Страна».

«Мы не будем подкупать наших избирателей. В нашей команде такого нет и не будет. Мы не собираемся делать платные концерты и агитировать людей на концерты. Мне никогда не прийдет в голову агитировать людей со сцены», — ответил Вакарчук на вопрос, можно ли считать его концерты подкупом избирателей.

После съезда, «Голос» организовала бесплатный концерт «Океана Эльзы», на котором группа представит новую песню.

Как сообщалось, на съезде партии «Голос» назвали первую двадцатку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах. 

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Голос Океан Эльзы
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