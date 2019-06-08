«ДНР» vs Зеленский: к чему приведет «воскрешение» минских переговоров ►

Фото: Администрация президента Украины

Вышел новый выпуск программы «Донбасс сегодня». В нем журналисты ОТВД освещают такие темы:



• Группировка «ДНР» следит за событиями в Минске и Брюсселе, оценивает заявления нового президента Украины по урегулировании ситуации на Донбассе и снятии блокады

• Экоактивисты в Мариуполе требовали от Ахметова сократить выбросы его металлургических заводов

• Скоро выборы. Кандидаты готовятся «засевать гречкой» школы, дворцы культуры, и детские сады. Расскажем как политики используют детей в своих пиар-кампаниях

• Как ВУЗ-переселенец из Луганска и аграрный колледж не поделили здание в Славянске



