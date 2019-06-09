Зеленский показал актерский фургон перед съездом «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в съезде своей партии «Слуга народа». Корреспондент «Новостей Донбасса» сфотографировал Зеленского в Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве, где пройдет съезд.



Зеленский находился в фургоне и держал в руках текст выступления. Рядом с президентом — актер студии «Квартал 95» Мика Фаталов.

Также Зеленский провел экскурсию по фургону журналистам.

Зеленский показал журналистам актерский фургон перед началом съезда «Слуги народа» https://t.co/leN4BH9NS1 pic.twitter.com/hZmvmX9T55 — Новости Донбасса (@novostidnua) June 9, 2019



Начало съезда запланировано на 12:00.



По словам представителя «ЗеКоманды» Артема Гагарина, точно будет представлена первая сотня списка партии. При этом ранее в политсиле обещали представить 225 членов партии.



Продолжение: «Слуга народа» представила первую сотню списка на выборы в Раду. И небольшую часть мажоритарщиков