Гендиректор «1+1» Коломойского пойдет в списке «Слуги народа» на выборы в Раду

Генерльный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко присутсвует на съезде политической президентской партии «Слуга народа». Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Обновление. Во время съезда было официально объявлено, что Ткаченко вошел в первую десятку партии «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду. Он указан под девятым номером.



Ткаченко сел в перво ряду рядом с главой партии Дмитрием Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским.



Слева от президента глава его администрации Андрей Богдан и первый помощник Сергей Шефир.

Медиахолдинг «1+1» медиа принадлежит Игорю Коломойскому.



Во время предвыборной президентской кампании телеканал «1+1» показывал большое количество проектов производства студии «Квартал 95» при участии Зеленского.