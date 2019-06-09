«Слуга народа» представила первую сотню списка на выборы в Раду. И часть мажоритарщиков

Фото: Слуга народа / пресс-служба

Партия «Слуга Народа» президента Владимира Зеленского на съезде в Киеве представила первую сотню списка для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Перед оглашением первой сотни Зеленский отметил, что в списке «Слуги народа» будут эксперты, с которыми была пройдена избирательная кампания выборов президента, лица команды из регионов, а также люди, которые были отобраны через интернет и онлайн-проекты команды Зеленского, у которых есть «прекрасные идеи», которые они смогут реализовать в парламенте.



Также Зеленский признал, что его команде не хватило времени полностью проверить всех кандидатов. При этом но надеется на общество и «честную журналистику», которые «укажут нам на ошибки и мы их исправим».



Детально была представлена первая двадцатка списка: глава предвыборного штаба Александр Корниенко назва кандидатов и их род деятельности:



1) Разумков Дмитрий — глава партии «Слуга народа».

2) Стефанчук Руслан — доктор юридических наук, представитель президента в Верховной Раде, главный идеолог партии.

3) Венедиктова Ирина — доктор юридических наук, эксперт «Зе.Команды» по вопросам реформы судебной системы .

4) Арахамия Давид — предприниматель, волонтер.

5) Янченко Галина — эксперт по вопросам антикоррупционной политики.

6) Федоров Михаил — руководитель диджитал-направления партии «Слуга народа», советник президента.

7) Корниенко Александр — руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа».

8) Красносельская Анастасия — эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству

9) Ткаченко Александр — гендиректор «1+1 Медиа».

10) Беленюк Жан — борец греко-римского стиля, чемпион мира.

Спортсмен Жан Беленюк идёт по списку @zeteam_official pic.twitter.com/8YL1gHH0b1 — Oleksiy Matsuka (@alexmazuka) June 9, 2019

11) Бабак Сергей — эксперт по вопросам образования.

12) Криклий Владислав — кандидат экономических наук.

13) Шуляк Елена — эксперт в области девелопмента и строительства.

14) Наталуха Дмитрий — общественный и политический деятель, правозащитник.

15) Ясько Елизавета — кинопродюсер.

16) Оржель Алексей — эксперт в области топливно-энергетического комплекса.

17) Герус Андрей — эксперт по вопросам энергетики.

18) Радуцкий Михаил Борисович — эксперт в области медицины, врач.

19) Монастырский Денис — эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем.

20) Гетманцев Даниил — эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права.





Отметим, что на 42-м месте был назван Владимир Воронов, который возглавлял предвыборный штаб Зеленского в Донецкой области на выборах президента. Под номером 58-м указана легкоатлетка Ольга Саладуха, которая родом из Донецка.



Также было названо несколько кандидатов по мажоритарным округам. Так, по округу № 48 в Краматорске примет участие адвокат Татьяна Романцова. По округу № 94 на Киевщине будет баллотироваться журналист «1+1» Александр Дубинский. По округу № 31 в Кривом Роге примет участие актер студии «Квартал 95» Юрий «Юзик» Корявченков.

27 мая руководство партии объявило, что на съезде «Слуги народа» будет представлен список из 225 кандидатов в парламент, а также названы все кандидаты по 199 мажоритарным округам.



Накануне съезд перенесли с субботы на воскресенье: в партии объяснили, что не успели проверить всех кандидатов. Также отмечалось, что было получено более 3500 заявок на участие.