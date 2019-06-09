У Зеленского обещают провести обмен пленными на Донбассе

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовит обмен удерживаемыми лицами на Донбассе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Конечно, вы знаете, что это является приоритетом для президента», — сказал он, отвечая на вопрос, готовится ли обмен.



Данилюк посетовал на политизацию процесса. «Чем меньше будет политики и микрофонов, тем лучше», — подчеркнул секретарь СНБО.



Когда именно будет проведен обмен, Данилюк не уточнил.



По информации СМИ, Зеленский помиловал 72-летнего уроженца России в рамках подготовки к обмену.