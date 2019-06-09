Порошенко не против стать премьер-министром после выборов в Раду

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов стать премьер-министром в случае победы на досрочных парламентских выборах 21 июля. Об этом он заявил в комментарии «Громадському» во время съезда своей партии «европейская солидарность», список которой и возглавил.



На уточняющий вопрос рассматривает, ли Порошенко возможность стать премьером, он ответил утвердительно: «Если мы победим на выборах, то — да».



При этом он не ответил «будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат».



«Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии, и за действия фракции», — сказал Порошенко.



9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» Порошенко представил первую десятку избирательного списка.