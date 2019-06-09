16-летний юноша тяжело ранен в результате подрыва в Горловке

Житель поселка Гольмовский на окраине Горловки получил тяжелое ранение в результате срабатывания неопознанного взрывного устройства. Об этом сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» администрации Горловки Иван Приходько, передает ДАН.



Пострадавшим является 16-летний юноша, который в момент происшествия находился по адресу: улица Селидовская, 8/27.



Приходько озвучил диагноз: минно-взрывная травма, травматическая ампутация пальцев левой кисти, множественное осколочное ранение обеих нижних конечностей, геморрагический шок первой степени, состояние тяжелое.



В своем Telegram-канале он также опубликовал фотографию пострадавшего.