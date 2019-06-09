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Националистические организации объединились перед выборами в Раду

09 июня 2019, 16:44

Националистические организации объединились перед выборами в Раду

Фото: ВО «Свобода» Фото: ВО «Свобода»

Националистические организации «Национальный корпус», «Правый сектор», «Свобода» объявили об объединении для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом во время съезда объявил лидер «Свободы» Олег Тягнибок, передает «Громадське».

Также была названа первая двадцатка в предвыборном списке объединения:

1) лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок;
2) лидер партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий;
3) экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош;
4) глава партии «Правый сектор» Андрей Тарасов;
5) Заместитель главы партии «Свобода» Руслан Кошулинский;
6) актер театра и кино Богдан Бенюк;
7) руководитель центрального штаба партии «Национальный Корпус» Родион Кудряшов;
8) экс-вице-премьер Украины Александр Сыч;
9) глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко;
10) директор центра «Украинские студии стратегических исследований» Юрий Сиротюк;
11) народный депутат и член общественной организации «Гражданский Корпус АЗОВ» Олег Петренко;
12) экс-депутат от партии «Свобода» Анатолий Витив;
13) лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Левицкий;
14) глава центрального штаба «Правого сектора» Василий Лабайчук;
15) историк и представитель «Национального корпуса» Александр Алферов;
16) экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник;
17) экс-глава Тернопольского облсовета Алексей Кайда;
18)  музыкант Арсений Билодуб;
19) юрист «Национального корпуса» Виктор Шендибило;
20) экс-глава Львовского облсовета Олег Панькевич.

Досрочные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

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