Участник «Квартала 95» опасается ехать на могилу отца из-за «ЛНР»

Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой заявил, что опасается ехать к родственникам, которые живут в Алчевске (временно неподконтрольная властям территория) Луганской области. Об этом он рассказал в интервью Алесе Бацман в эфире телеканала «Наш».



Кошевой отметил, что уже пять лет не может поехать на могилу к отцу, потому что «его там разыскивают». «Я не знаю, как [разыскивают]. Ходят разные слухи: "ЛНР" сразу на подвал, еще что-то», — добавил он.



Актер рассказал, что его мама не может переехать из Алчевска в Киев, потому что ухаживает за своими пожилыми родителями, которые отказываются уезжать.



По словам Кошевого, знакомые его родственников в Алчевске рады приходу к власти Владимира Зеленского и ждут от него «решающих шагов» по урегулированию конфликта на Донбассе. «Те люди, которые общаются с моими родственниками, — никогда не хотели в Россию. Там таких много», — подчеркнул он.



Также Кошевой не согласился с мнением олигарха Игоря Коломойского о том, что на Донбассе — гражданская война. «Я хочу, чтобы русские оттуда ушли. Они пришли, натворили дел. <...> Не уйдут, значит [их] будут выгонять», — заявил актер.