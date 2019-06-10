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Украинская сторона объявила о срыве разведения сил у Станицы Луганской

10 июня 2019, 09:15

Украинская сторона объявила о срыве разведения сил у Станицы Луганской

Разведение военных сил и средств у Станицы Луганской невозможно провести сегодня, 10 июня, оно может начаться не раньше 16-го числа. Об этом заявила украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

«Подразделения ВС Украины по-прежнему готовы и уже проводят предварительную подготовку к разведению сил и средств, однако ключевым условием разведения является выполнение комплекса мероприятий, определенных минскими договоренностями, и никак иначе. На сегодня, разведение сил и средств на участке № 1 "Станица Луганская" может начаться 16 июня 2019 года, только при условии сохранения режима тишины к указанному сроку на данном участке», — говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что накануне в Станице Луганской состоялась встреча руководителя украинской стороны Центра с представителями руководящего состава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с заместителем руководителя миссии Марком Этерингтоном.

«Отметим, что встреча длилась около двух часов, в ходе которой украинская сторона дополнительно проинформировала представителей СММ ОБСЕ по обстановке в районе указанного участка, а также готовности ВС Украины к разведению сил и средств, только при условии полного обеспечения режима прекращения огня в течение семи суток. Кроме того, во время выезда на местность, наблюдатели имели возможность ознакомиться с границами участка разведения сил и средств», — говорится в сообщении.

В СЦКК также подчеркнули, что дополнительно характеризуя обстановку с условиями безопасности, украинская сторона продемонстрировала замруководителя СММ ОБСЕ в Украине факты нарушения противником режима прекращения огня: материалы и фотографии, последствия обстрелов позиций ВС Украины, которые состоялись в течение последних двух суток.

«Заметим, что обстрелы противник, как правило, осуществляет после 21:00, после закрытия КПВВ», — рассказали в украинском представительстве СЦКК.

О срыве разведения сил и средств в районе Станицы Луганской также сообщило командование операцией Объединенных сил.

Договоренность о разведении сил и средств 10 июня была достигнута а переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

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