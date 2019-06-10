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СБУ усилила контрразведывательный режим на въезде в Молдову

10 июня 2019, 10:34

СБУ усилила контрразведывательный режим на въезде в Молдову

Служба безопасности Украина объявила, что на украинско-молдавской границе был усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных граждан России. 

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, это сделано с целью недопущения иностранного вмешательства и обострения ситуации в Кишиневе.

В СБУ подчеркнули, что оперативно отслеживают сложившуюся в Молдове внутреннеполитическую ситуацию и обмениваются информацией с молдавскими коллегами. 

В МИД Украины заявили, что Киев с беспокойством наблюдает за развитием политической ситуации в Молдове и призывают решать политические споры в рамках диалога.

9 июня Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игроря Додона от должности, так как счел нарушением конституции его отказ распустить парламент. Полномочия главы государства переданы исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. 

8 июня в Молдове пророссийская партия социалистов президента Додона объединилась с проевропейской силой ACUM и сформировала новое правительство. Объединение противоположных по взглядом политсил произошло против Демократической партии и ее лидера-олигарха Владимира Плахотнюка. Коалиция проголосовала за «освобождение захваченного олигархами государства» и планирует расследовать факты «отмывания» средств.

В свою очередь, Демпартия объявила о захвате власти и установила сцену. В Кишиневе происходят блокирование госучреждений и митинги.

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