В штабе ООС и «Азове» назвали разные причины гибели бойцов под Новолуганским

В штабе операции Объединенных сил и полку «Азов» (входит в Нацгвардию) назвали разные версии причин обстрела украинских позиций боевиками в районе Новолуганского Донецкой области, в результате которого двое бойцов «Азова» погибли, еще 11 пострадали. Об этом пишет «Цензор.Нет».



Издание напомнило заявление командования ООС о том, что украинские подразделения имеют право открывать огонь по своему решению в случае угрозы.



При этом источники в «Азове» уверяют, что разведка полка еще 27 мая обнаружила замаскировонную артиллерийскую батарею Д-30 противника, которая находилась в боевом положении, о чем «сразу было сообщено высшему командованию».



«Ежедневно от "Азова" поступали запросы на отработку по батарее противника с целью сохранения здоровья и жизни личного состава, поскольку эта батарея в любой момент могла нанести огневого поражения по нашему подразделения, что собственно и произошло 7 июня в 00:22. Дистанция до противника была примерно 12 километров. Отработка по противнику не было до 6 июня», — подчеркнули источники издания из «Азова».



Там добавили, что батарея Д-30 «Азова» на момент обстрела украинских позиций осуществляла марш, не нарушая условий отвода по минском договоренностям, но после нападения была приведена к бою и был отдан приказ на поражение. «Батарея Д-30 дала бой, где противник понес потери в живой силе и технике», — рассказали в «Азове».



Также там подчеркнули, что недавно у них возникла аналогичная ситуация с развертыванием батареи Д-30 боевиков, которая нарушила условия Минских соглашений «и была вовремя замечена и накрыта нашей артиллерией».



«На эти действия мы получили разрешение, и поэтому опередили противника, и таким образом, не понесли потерь, а враг наоборот, понес потери. В данном случае такого разрешения "Азов" не получил, и погибли наши бойцы», — указали в «Азове». Также там выразили уверенность, что наличие запрещенного Минскими соглашениями видов вооружения «должно караться немедленно».



Источник «Цензор.Нет» в штабе ООС отметил, что не имеет права комментировать «сложную тактическую ситуацию» в районе Новолуганского. «Скажем так — действия полка "Азов", которые широко транслируются в СМИ, не могли не вызвать внимания противника, который тоже смотрит медиа», — добавили при этом в штабе.



Комментируя вопрос разрешения на открытие огня, собеседник из штаба отметил, что дистанция до противника «была значительной, больше, чем в мае» и пришлось бы использовать артиллерию калибром 152 миллиметра. «Это всегда решался трудно за последние годы войны, и не потому только, что это кто-то запрещает, но и потому, что это вызовет действия противника в ответ. И тогда возможны новые жертвы, потому что у противника тоже работает тяжелая артиллерия, и они могут работать уже не с 12 километров, а с 20-ти, и мы их тогда вообще ничем не достанем», — подчеркнул источник.



Он также заверил, что понимает логику «Азова» касательно того, что «если враг нарушает правила, то его надо немедленно наказывать». При этом источник указал, что от украинской стороны это требует большей боевой активности по сравнению с тем, как она действовала в последние годы.



«Надо принимать решение — мы пытаемся помириться, или мы работаем на уничтожение всех нарушителей Минских соглашений? Этот вопрос не решен, это политика, и это сейчас проблема нового Верховного главнокомандующего и нового начальника Генштаба. Было бы справедливо, если бы они провели расследование, заслушали показания, и приняли решение, как действовать дальше», — считает собеседник издания в штабе ООС.



Также он подчеркнул, что бойцы «Азова» погибли на одной из новых позиций, которая не была оборудована защитой — бойцы размещались в траншеи. «Если бы на позиции был оснащен надлежащим образом блиндаж, то люди бы имели гораздо больше шансов выжить. На это надо обращать, внимание, когда выдвигаешься на новые позиции, где высока вероятность обстрела», — добавил источник.