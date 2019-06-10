Глава фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Вадим Новинский считает, что на Донбассе — гражданский конфликт.



«Очень важно остановить этот гражданский конфликт, подчеркиваю, гражданский конфликт на юго-востоке», — заявил он во время выстпления на съезде «Оппоблока» в Киеве.



Новинский подчеркнул, что его политсила выступает за дипломатический путь решения конфликта. «А путь к достижению мира известен. Он один — это Минские соглашения», — добавил Новинский.



Политик подчеркнул, что если для достижения мира «нужно вести прямые переговоры с Луганском, Донецком и Москвой», то это «надо делать».



Как сообщалось, «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам» договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Украина, США и ряд других государств, а также НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ, ЕC обвиняют Россию во вмешательстве в ситуацию на Донбассе: в частности, в использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках оружия и финансовой поддержке. Российские власти продолжают отрицать обвинения в участии в боевых действиях и в поставках оружия группировкам «Л-ДНР».