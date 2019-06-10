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Партия Гриценко назвала первую пятерку

10 июня 2019, 14:33

Партия Гриценко назвала первую пятерку

Партия «Гражданская позиция» назвала свой избирательный список на внеочередных парламентских выборах 21 июля, утвержденный на съезде. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко. В первой пятерке также народный депутат, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов, лидер партии «Ридна краина» Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

Во второй десятке списка «Гражданской позиции» указаны секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк, глава ивано-франковской облорганизации партии Николай Ладовский, экс-нардеп Егор Фирсов и экс-замглавы СБУ Виктор Трепак. На 11-м месте экс-замглавы Нацбанка Александр Савченко.

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