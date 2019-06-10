В АП посоветовали Луценко обратить внимание на визиты Медведчука и Бойко в Россию

В администрации президента Украины рекомендуют генеральному прокурору Украины Юрию Луценко обратить внимание на визиты лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию.



«Нас удивляет, что генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора, встречались там с представителями страны-агрессора, наибольшей государственной компании (Газпром — прим), и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу», — сказала пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель на брифинге в Киеве.



Также Мендель сообщила, что у президента недоумевают по поводу уголовных дел, открытых Луценко после переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

7 июня Юрий Бойко и Виктор Медведчук встретились с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в российском Санкт-Петербурге.



22 марта Бойко и Медведчук посещали Москву, где встречались с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Миллером. В частности, они обсудили вопросы поставок газа.