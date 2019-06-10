​В ГПУ призвали принять закон о коллаборационизме из-за поездок украинских политиков в Москву

В ответ на рекомендации Администрации президента отреагировать на поездки основателя «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука в Россию у генерального прокурора Украины заявили, что уголовные производства по статьям о госизмене находятся в подследственности Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.



«Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины. Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука», - написала она.



Сарган напомнила, что Генпрокуратура с февраля 2019 года ожидает от СБУ выводов экспертизы.



«Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора – конечно возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборационизме. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства», - отметила пресс-секретарь генпрокурора.

7 июня Юрий Бойко и Виктор Медведчук осуществили визит в российский Санкт-Петербург, где встретились с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.



Ранее 22 марта Бойко и Медведчук посещали Москву, где встречались с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации «Газпром» Миллером. Они, в частности, обсудили вопросы поставок газа.