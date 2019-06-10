В ТЦ «Барабашово» заявили, что стрельбу на рынке устроил боец Нацкорпуса

Администрация харьковского рынка «Барабашово», где в пятницу, 7 июня, произошёл конфликт с пострадавшими между предпринимателями и активистами, заявила, что представитель Национального корпуса стрелял по людям, и опубликовала соответствующее видео. Заявление обнародовано на странице торгового центра в Facebook.



«По данным администрации ТЦ, в ходе конфликта бойцы Национального корпуса, помимо арматур, колющих предметов, использовали огнестрельное оружие. Как видно на видео очевидцев, которое опубликовано в социальных сетях и СМИ, мужчина открыл огонь по людям», - говорится в сообщении.



Служба безопасности ТЦ «Барабашово» выяснила, что мужчина, который на видео стреляет по предпринимателям, является активистом «Национального корпуса» и участвовал в ряде партийных мероприятий.



Отмечается, что проводятся мероприятия по установлению его личности.



Кроме того, служба безопасности изучает все материалы, в том числе видео, чтобы идентифицировать бойцов Национального корпуса, которые избивали журналиста Вадима Макарюка.



«На данный момент Вадиму оказывают медицинскую помощь, он в тяжёлом состоянии и не может участвовать в следственных действиях, не может дать показания, поэтому сейчас ищут свидетелей, изучают видео происшествия», - отметили в администрации ТЦ.

Вечером 7 июня на территории рынка «Барабашово» произошел конфликт между активистами «Национального корпуса», предпринимателями рынка и его охраной. Группа неизвестных в количестве 50 человек зашла на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Затем переговоры переросли в конфликт. В нем, в частности, пострадал тележурналист Вадим Макарюк - 36-летнего оператора избили и отобрали видеокамеру. В результате избиения журналист перенёс инсульт и находится в отделении интенсивной терапии.



Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделения патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.



Утром 8 июня в медицинские учреждения обратились 8 человек с травмами. В Московский отдел полиции с заявлением о причинении телесных повреждений обратился один гражданин.



Нацполиция открыла ряд криминальных дел: по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного прядка), ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), за ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Криминального кодекса Украины.



3 июня депутат и бизнесмен Александр Фельдман обратился к Президенту Украины с жалобой на провокации со стороны Нацкорпуса, который, по его словам, в своё время требовал у него 1 миллион долларов США за «защиту и спокойствие», а получив решительный отказ, захотел решить вопрос силовыми провокациями, запугиваниями и рейдерством с использованием дымовых шашек и взрывчатых пакетов.



Лидер областной ячейки «Национального корпуса» Константин Немичев считает обвинения Фельдмана черным пиаром, направленным против Нацкорпуса и связанным со стартом избирательной кампании.