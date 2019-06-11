ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки

Специальная мониторингова миссия ОБСЕ зафиксировала на окраине неподконтрольного украинским властям Первомайска Луганской области современную российскую переносную станцию наземной разведки «Кредо-М1». Об этом говорится в отчете миссии.



Эта переносная станция наземной разведки была зафиксирована 6 июня на западной окраине Первомайска.



В связи с этим Постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Вене заявило: «Осуждаем очередной факт поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса».



По данным из открытых источников, «Кредо-М1» была принята на вооружение армии России с 2002 года и не экспортировалсь в Украину.