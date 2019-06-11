Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кабмин изменил формулу цены на газ для населения, что позволит ее снизить

11 июня 2019, 11:07

Кабмин изменил формулу цены на газ для населения, что позволит ее снизить

Кабинет министров опубликовал решение об изменении механизма формирования цены на природный газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) с целью максимально возможного снижения стоимости топлива. Соответствующее постановление правительства опубликовано в газете «Урядовый курьер», передает «Интерфакс-Украина».

Правительство обязало «Нафтогаз Украины» при установлении цены продажи газа населению выбирать минимальное значение из четырех предложенных для этой цели.

Первое значение: средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется министерством экономического развития и торговли).

Второе значение: средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца.

Третье значение: средняя арифметическая цена продажи «Нафтогазом» газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.

Четвертое значение: цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

«Нафтогаз» вначале июня заявлял, что снизил оптовую цену на внутреннем рынке в соответствии с изменениями цены импортного ресурса. По расчетам компании, в зависимости от региональных тарифов на транспортировку и распределение, конечная розничная цена ресурса для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 тысячи гривен за 1 тысячу кубических метров до 8,2 тысячи гривен.

На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства заявил, что «Нафтогаз» вновь установил для населения цены, превышающие рыночный уровень и сообщил, что Кабмин обяжет компанию определить для населения цену на июнь в размере около 8 тысяч гривен за 1 тысячу кубических метров, на июль — 7,7 тысячи гривен.

ТЕМЫ

Организации
Нафтогаз Кабинет министров Украины
Прочее
цена на газ
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:03
В Луганске произошел пожар на заводе
10:52
В Донецке и Горловке произошло два крупных пожара
08:54
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки
08:18
В Антраците погиб ребенок, на которого наехал автомобиль
22:54
Смерть на блокпосте и разведение сторон у Станицы Луганской. Главное за день
22:29
Мужчина получил ранение, когда ехал на велосипеде на блокпост боевиков под Донецком
19:13
В «ДНР» заявили о смерти мужчины на своем блокпосте
08:47
«ЛНР» задержала своего «полицейского» по обвинению во взяточничестве
07:50
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе
22:40
На Донбассе запретят стрелять и снимут блокаду? Главное за неделю
16:25
16-летний юноша тяжело ранен в результате подрыва в Горловке
10:03
На шахте «ЛНР» погибли двое горняков
09:10
СМИ: Алкогольный фальсификат «ЛНР» контрабандой попадает в ЕС
22:40
«ДНР» vs Зеленский: к чему приведет «воскрешение» минских переговоров ►
21:41
В «ДНР» призвали не искать подтекста в СМС-рассылке с просьбой кипятить воду
все новости
14:35
В России заявили о готовности к переговорам по Донбассу в любых форматах
14:09
На Луганской ТЭС заканчиваются запасы угля. Россия медлит с выдачей разрешений на его экспорт в Украину
13:40
Фонсека: Сердце «Шахтера» — в Донецке. Жалею, что так и не увидел «Донбасс Арену»
13:03
В Луганске произошел пожар на заводе
12:10
«Шахтер» объявил об уходе главного тренера Фонсеки — он возглавил «Рому»
11:17
В Конституционном суде, где рассматривают указ Зеленского, сообщили о минировании здания
11:14
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия
11:07
Кабмин изменил формулу цены на газ для населения, что позволит ее снизить
10:52
В Донецке и Горловке произошло два крупных пожара
10:05
Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание
09:13
Порошенко заявил, что экономической блокады на Донбассе нет
08:54
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки
08:18
В Антраците погиб ребенок, на которого наехал автомобиль
23:34
Украина дома минимально обыграла Люксембург в отборе на Евро-2020
22:54
Смерть на блокпосте и разведение сторон у Станицы Луганской. Главное за день
все новости
ВИДЕО
Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание
11 июня, 10:05
Украина дома минимально обыграла Люксембург в отборе на Евро-2020
10 июня, 23:34
В Мариуполе эко-активисты возмущаются заводами и спорят ►
10 июня, 15:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция