Кабмин изменил формулу цены на газ для населения, что позволит ее снизить

Кабинет министров опубликовал решение об изменении механизма формирования цены на природный газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) с целью максимально возможного снижения стоимости топлива. Соответствующее постановление правительства опубликовано в газете «Урядовый курьер», передает «Интерфакс-Украина».



Правительство обязало «Нафтогаз Украины» при установлении цены продажи газа населению выбирать минимальное значение из четырех предложенных для этой цели.



Первое значение: средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется министерством экономического развития и торговли).



Второе значение: средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца.



Третье значение: средняя арифметическая цена продажи «Нафтогазом» газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.



Четвертое значение: цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.



«Нафтогаз» вначале июня заявлял, что снизил оптовую цену на внутреннем рынке в соответствии с изменениями цены импортного ресурса. По расчетам компании, в зависимости от региональных тарифов на транспортировку и распределение, конечная розничная цена ресурса для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 тысячи гривен за 1 тысячу кубических метров до 8,2 тысячи гривен.

На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства заявил, что «Нафтогаз» вновь установил для населения цены, превышающие рыночный уровень и сообщил, что Кабмин обяжет компанию определить для населения цену на июнь в размере около 8 тысяч гривен за 1 тысячу кубических метров, на июль — 7,7 тысячи гривен.