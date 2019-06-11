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В Конституционном суде, где рассматривают указ Зеленского, сообщили о минировании здания

11 июня 2019, 11:17

В Конституционном суде, где рассматривают указ Зеленского, сообщили о минировании здания

Правоохранительным органам поступило сообщение о том, что здание Конституционного суда Украины в Киеве заминировано. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка телеканала NewsOne.

Ожидается прибытие специалистов, которые проверят здание на наличие взрывчатки.

Журналистка отметила, что представители СМИ не покидают здание, так не смогут вернуться на судебное заседание.

Также она подчеркнула, что присутствующие скептически отнеслись к сообщению о минировании, так как ложные сообщения о минировании госучреждений в Киеве — частая практика.

В 11:05 в судебном заседании был объявлен перерыв до 11:45.

Как сообщалось, сегодня КС приступил к рассмотрению по существу производства по представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведению досрочных парламентских выборов 21 июля. В зале суда выступил Зеленский, после чего покинул заседание.

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