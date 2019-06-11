В России заявили о готовности к переговорам по Донбассу в любых форматах

Россия готова включаться в переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украине в любых форматах. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Сергей Лавров, передает «РИА Новости».



«Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей — это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ. И без того, чтобы там договариваться, никакого прогресса не получится. Нормандский формат не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся», — сказал он.



Глава МИД РФ напомнил, что контакты между президентом Украины и руководством Германии, Франции состоялись и в Берлине, и в Париже, и министры иностранных дел Германии и Франции посещали Киев. «Надеюсь, что нам как участникам нормандского формата расскажут, какова была реакция и о чем шла речь, тем более, что вновь предлагают наши партнеры созвать саммит нормандского формата», — подчеркнул Лавров