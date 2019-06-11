Зеленский вносит в Раду представление об увольнении Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка, передает «Интерфакс-Украина».



«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко», — сказал он во время брифинга.



Рябошапка отметил, что представление на увольнение Луценко передается в парламент.



Инициирование увольнения генпрокурора замглавы АП объяснил так: «Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование».



Рябошапка подчеркнул, что прокурор осуществляет процессуальные функции, соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в сфере права.