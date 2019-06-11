Зеленский уволил 15 губернаторов. В списке нет главы ДонОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав областных государственных администраций. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка, передает «Интерфакс-Украина».



По его слвоам, сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Рябошапка отметил, что уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обадминистраций.



В то же время Рябошапка не назвал главу Донецкой обладминистрации Александра Куця, по кандидатуре которого есть согласие Кабмина.



Обновление. Опубликованы указы Зеленского о назначении временно исполняющих обязанности глав облгосадминистраций в 12 регионах. Врио главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской — Наталья Романова, Хмельницкой — Владимир Кальниченко, Тернопольской — Иван Крысак, Сумской — Вадим Акперов, Николаевской — Вячеслав Бонь, Львовской — Ростислав Замлинский, Кировоградской — Сергей Коваленко, Ивано-Франковской — Мария Савка, Запорожской — Элла Слепян, Закарпатской — Иван Дуран, Волынской — Александр Киричук.

5 июня Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных госадминистраций. В частности, в документе указан губернатор Донецкой области Александр Куць.



Сам Куць в случае увольнения намерен вернуться к работе в Службе безопасности Украины.