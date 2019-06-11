Назначен глава украинской внешней разведки

Главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом от фракции «Батькивщина».



Соответсвующий указ был подписан главой государства Владимром Зеленским, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве.

13 марта 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.



Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ.