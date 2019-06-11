У Зеленского объединили Facebook-страницу АП с фан-пабликом

Администратор страницы администрации президента Украины в Facebook объединила ее со страницей «За Зеленского». На это обратил внимание основатель онлайн-издания Watcher.com.ua Максим Саваневский.





На данный момент у страницы АП в соцсети более 300 тысяч подписчиков, большая часть которых была добавлена из паблика «За Зеленского».



По словам пресс-секретаря «Команды Зеленского», Ирина Победоносцевой объединение страниц направлено на выравнивание баланса мнений в комментариях официальной страницы АП.



«Освещение деятельности президента Украины в социальной сети Facebook предусматривает обеспечение максимального охвата украинской аудитории наиболее эффективным образом, в частности, без использования платных рекламных инструментов», — сказала она «Украинской правде».



Победоносцева добавила, что «важным моментом коммуникационной политики администрации президента в Facebook является соблюдение баланса между функцией информирования населения и обеспечением достойного общения в комментариях».



По ее словам, президентская гонка существенно усилила политизированность украинских интернет-пользователей, что негативно повлияло на страницу администрации президента сразу же после инаугурации.



«Поэтому приглашение сторонников действующего президента Владимира Зеленского присоединиться к странице Администрации президента было логичным шагом, направленным на выравнивание баланса мнений в комментариях страницы», — подчеркнула она.