Выборы в Раду пройдут без российских наблюдателей от ОБСЕ

Российская Федерация не подавала кандидатуры своих долгосрочных наблюдателей на время парламентских выборов в Украине. Об этом на брифинге сообщил глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Альберт Йонсон, передает «Укринформ».



Йонсон также пояснил, что Бюро предлагает всем странам-участницам ОБСЕ номинировать своих кандидатов в команды долгосрочных и краткосрочных наблюдателей.



«До сих пор Россия в команду долгосрочных наблюдателей своих кандидатов не представила. Когда через десять дней будет объявлена просьба подать кандидатуры краткосрочных наблюдателей, то мы узнаем, предложит в этот раз Россия своих кандидатов, или нет», - отметил глава миссии.



Краткосрочные наблюдатели миссии осуществляют мониторинг только в день голосования, а члены долгосрочной части миссии отслеживают ситуацию до, во время и после выборов.



Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.



Перед президентскими выборами Верховная Рада одобрила проект закона о запрете гражданам России и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на выборах в Украине. Его поддержали 232 народных депутата.



26 февраля пятый президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий представителям РФ наблюдать за выборами в Украине.