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Денисова предложила Москальковой обсудить взаимное освобождение задержанных и осужденных

11 июня 2019, 19:51

Денисова предложила Москальковой обсудить взаимное освобождение задержанных и осужденных

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова предложила уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных в России и Украине. Об этом она сообщила в ходе встречи с Москальковой в Москве во вторник, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что мы могли бы объединить усилия - вы в России, а я в Украине - уже используя то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех. Мы не говорим об обменах. Мы говорим, что изменила страна риторику, наш президент говорит об освобождении, я бы такие условия с вами хотела обсудить», - сказала Денисова.

В свою очередь, российский омбудсмен Москалькова также заявила о готовности к диалогу.

«Для нас очень важно, что сегодня изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме», - сказала она.

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