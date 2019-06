Украина вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу

Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу (игроки 1999–2003 годов рождения).



В полуфинале, который прошел в польском городе Гдыня, украинцы обыграли сборную Италии – 1:0.



В финале 15 июня сборная Украины сыграет с победителем пары Эквадор – Южная Корея.



Впервые в истории украинцы на соревнованиях под эгидой ФИФА добились права на участие в матче за главный трофей. Для сборной U-20 лучшим достижением до 2019 года был выход в 1/8 финала.

@FFUKRAINE are bound for their first #U20WC final after Serhii Buletsa's match-winning strike pic.twitter.com/Shx7BwvQnv