Омбудсвумен Украины и РФ договорились о создании рабочей группы по освобождению заключенных

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых. Об этом она сообщила Денисова на странице в Facebook.



«Мы обсудили вопрос возможного освобождения граждан Украины, которые удерживаются в пенитенциарных учреждениях на территории РФ, а также граждан РФ, которые содержаться в таких учреждениях Украины», - говорится в сообщении.



Также она сообщила, что стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве для дальнейших действий.



«Я отметила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть добрая воля освободить всех», - сообщила Денисова.



Встреча омбудсвумен прошла в Москве.