В СБУ заявили о задержании жителя Кропивницкого, которого завербовало «МГБ ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили привлечения жителя Кропивницкого представителями так называемой «МГБ ДНР» для проведения разведывательно-диверсионной деятельности на территории Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.



«Оперативники спецслужбы установили, что житель Кропивницкого с 2017 года неоднократно посещал близких родственников на временно оккупированной территории Донецкой области. Во время очередной поездки в мае 2019 с мужем наладил контакт представитель так называемой «МГБ ДНР», который заставил его подписать соответствующее обязательство о тайном сотрудничестве», - говорится в сообщении.



Как отмечается, задержанный получил задание в течение двух месяцев устроиться на службу в одну из воинских частей, которая дислоцируется на территории Кировоградской области.



По данным следствия, вербовщиков, прежде всего, интересовал доступ к объектам хранения оружия и боеприпасов. Связь с «кураторами» житель Кропивницкого должен был поддерживать через своих родственников, проживающих на временно неподконтрольной территории Донбасса.



«Опасаясь за жизнь своих родных, по возвращению домой мужчина совершал попытки устроиться на службу в военные подразделения. Однако он не выполнил поручение вражеской стороны, поскольку стал объектом внимания украинской спецслужбы», - добавили в ведомстве.



Сейчас в рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины житель Кропивницкого дает показания об обстоятельствах вербовки и поставленные задачи.



Продолжается досудебное следствие.