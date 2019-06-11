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В СБУ заявили о задержании жителя Кропивницкого, которого завербовало «МГБ ДНР»

11 июня 2019, 23:02

В СБУ заявили о задержании жителя Кропивницкого, которого завербовало «МГБ ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили привлечения жителя Кропивницкого представителями так называемой «МГБ ДНР» для проведения разведывательно-диверсионной деятельности на территории Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель Кропивницкого с 2017 года неоднократно посещал близких родственников на временно оккупированной территории Донецкой области. Во время очередной поездки в мае 2019 с мужем наладил контакт представитель так называемой «МГБ ДНР», который заставил его подписать соответствующее обязательство о тайном сотрудничестве», - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный получил задание в течение двух месяцев устроиться на службу в одну из воинских частей, которая дислоцируется на территории Кировоградской области.

По данным следствия, вербовщиков, прежде всего, интересовал доступ к объектам хранения оружия и боеприпасов. Связь с «кураторами» житель Кропивницкого должен был поддерживать через своих родственников, проживающих на временно неподконтрольной территории Донбасса.

«Опасаясь за жизнь своих родных, по возвращению домой мужчина совершал попытки устроиться на службу в военные подразделения. Однако он не выполнил поручение вражеской стороны, поскольку стал объектом внимания украинской спецслужбы», - добавили в ведомстве.

Сейчас в рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины житель Кропивницкого дает показания об обстоятельствах вербовки и поставленные задачи.

Продолжается досудебное следствие.

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Организации
СБУ МГБ ДНР
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Кропивницкий
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