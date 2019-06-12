Трое украинских военных получили ранения за минувшие сутки на Донбассе

В результате обстрелов на Донбассе за прошедшие сутки получили ранения трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 24 обстрелах позиций украинской армии. Отмечается, что при этом противник семь раз применял запрещенные Минскими договоренностями вооружение.



Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Водяное, Лебединское, Пески, Павлополь, Авдеевка, Гнутово, Марьинка, Широкино, Попасная, Крымское, Станица Луганская, Золотое, Южное.



С начала текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил – в районе населенных пунктов Водяное, Старогнатовка, Новгородское, Зайцево.