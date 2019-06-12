В Луганской области осудили еще одного организатора «референдума»

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении «председателя избирательной комиссии», который в 2014 году проводил «референдум» в Станично-Луганском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.



«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении жителя Луганской области, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины)», - говорится в сообщении.



Согласно данным следствия, в мае 2014 года гражданин Украины совместно с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, обеспечил проведение «референдума» в одном из населенных пунктов Станично-Луганского района.



Отмечается, что согласно отведенной ему роли обвиняемый решал организационные вопросы, а именно объявлял о начале и конце избирательного процесса на «участке», обеспечивал сохранность ящиков, кабинок и бюллетеней, проводил инструктаж с членами «избирательной комиссии» и предоставлял указания по подсчету голосов.



По информации прокуратуры, вместе с другими «членами комиссии» мужчина передал протокол, заполненные бюллетени и списки избирателей представителям группировки «ЛНР».



«Поскольку во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности», - подчеркнули в прокуратуре.



В настоящее время обвинительный акт договору о признании виновности направлен в Беловодский районный суд Луганской области.