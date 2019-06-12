В шахтах на неподконтрольной территории пострадали трое горняков

На неподконтрольной территории Донецкой области в городах Макеевка и Крестовка (ранее – Кировск) получили травмы трое шахтеров. Об этом сообщает «МЧС ДНР».



В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» получил травму руки проходчик, 1978 года рождения и травму глаза горнорабочий очистного забоя участка №3, 1984 года рождения. Пострадавшие госпитализрованы.



В Крестовке на шахте «Комсомолец Донбасса» во время проведения работ по монтажу противопожарного трубопровода упавшей трубой получил травму лица проходчик, 1974 года рождения. Пострадавшего транспортировали в центральную больницу.