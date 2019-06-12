У Зеленского заявили, что в языковой закон могут быть внесены правки

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом единственным государственным языком в стране останется украинский. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.



«Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский», – отметил Стефанчук.



По его словам, «откат назад» в декоммунизации не планируется.



«Все, что сделано – прекрасно. Если надо будет сделать что-то большее, то я уверен, что Владимир Зеленский как патриот Украины приложит к этому все усилия. Но надо не искать проблемы в прошлом, как с теми самыми поляками или венграми, а нарабатывать пути сближения, примирения, понимания друг друга», – добавил он.



Закон о люстрации он оценил, как «не весь качественный.



«Там есть полезные для страны вещи, но есть и моменты, которые вводят коллективную ответственность, что прямо противоречит Конституции Украины», – подчеркнул он.