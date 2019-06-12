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Абромавичус назначен главой набсовета госконцерна «Укроборонпром»

12 июня 2019, 12:38

Абромавичус назначен главой набсовета госконцерна «Укроборонпром»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром». Соответствующий указ №402/2019 от 12 июня 2019 года обнародован на сайте главы государства.

Зеленский внес изменения в ст.1 президентского указа от 17 марта 2014 №309 «О членах наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром», дополнив его таким текстом: «назначить Абромавичуса Айвараса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию)», - говорится в тексте указа.

Этим же указом освобождены от выполнения обязанностей членов наблюдательного совета концерна Ярослав Скалько и Игорь Черкасский, в связи с истечением срока полномочий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Наблюдательный совет «Укроборонпрома» - высший орган управления концерна. В его состав входят пять членов, три из которых — по квоте президента, и еще два - от Кабинета министров. Члены набсовета назначаются на пять лет и работают на общественных началах, но их полномочия могут быть досрочно прекращены.

Главой НС «Укроборонпрома» на данный момент остается ректор НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» Михаил Згуровский.

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