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ОБСЕ зафиксировала повреждение двух домов под Мариуполем

12 июня 2019, 13:34

ОБСЕ зафиксировала повреждение двух домов под Мариуполем

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждение двух домов в Чермалыке. Об этом сообщается в отчете миссии.

«В одноэтажном доме № 62 на улице Набережной, расположенном на юго‑восточной окраине Чермалыка, члены патруля Миссии обнаружили два отверстия: в северной внешней стене и во внешней оконной раме на этой же стороне здания. Они также заметили, что пуля зацепила по касательной груду кирпича, сложенную перед упомянутым окном», - говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, повреждения возникли в результате недавнего огня из стрелкового оружия.

Хозяйка дома рассказала СММ, что услышала стрельбу из стрелкового оружия, когда вечером 4 июня была вместе с мужем у себя дома.

Кроме этого, патруль миссии обнаружил повреждения сарая, расположенного возле одноэтажного дома № 60 на улице Набережной.

По оценке наблюдателей, оно образовалось в результате недавнего огня из стрелкового оружия. Мужчина, представившийся владельцем дома, рассказала наблюдателям, что услышал стрельбу из стрелкового оружия ночью 8 июня, когда он находился у себя дома.

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